Israel forventer foreløpig ikke å bli involvert i den pågående militære konflikten mellom USA og Iran. Kilder i det israelske forsvaret (IDF) opplyser at de ikke ser tegn til at Iran planlegger angrep mot Israel på nåværende tidspunkt, men understreker at styrkene er fullt forberedt dersom situasjonen skulle endre seg.

Samtidig har Iran gjennomført angrep mot amerikanske mål i Jordan og flere gulfstater. Ifølge iranske myndigheter var et av målene den amerikanske Azraq-flybasen i Jordan, rundt 150 kilometer fra Israels grense.

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USA har på sin side gjennomført omfattende angrep mot iranske militære og strategiske mål. Den amerikanske sentralkommandoen (CENTCOM) opplyser at rundt 90 mål i det sørlige Iran ble rammet for å svekke Irans evne til å angripe internasjonal skipsfart i Hormuzstredet.

Israelske myndigheter følger utviklingen tett, men vurderer foreløpig at konflikten i hovedsak vil forbli en direkte konfrontasjon mellom USA og Iran.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/defense-news/article-902049