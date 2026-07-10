En ny rapport fra NGO Monitor hevder at flertallet av de anti-israelske protestene i Storbritannia etter 7. oktober ikke var spontane grasrotaksjoner, men del av en internasjonalt koordinert kampanje ledet av NGO-er med forbindelser til islamistiske miljøer og aktører knyttet til Irans revolusjonsgarde (IRGC).

Ifølge rapporten ble rundt 80 prosent av protestene organisert av NGO-er, og minst 11 av de største kampanjene skal ha hatt forbindelser til eller samarbeid med grupper som Hamas, Hizbollah, PFLP, Det muslimske brorskap eller det iranske regimet.

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Rapporten peker også på at flere av organisasjonene mottar offentlig støtte fra blant annet Storbritannia, EU-land og Norge, samtidig som enkelte driver aktiv mobilisering av ungdom til demonstrasjoner rettet mot Israel.

Ved presentasjonen i det britiske Overhuset advarte NGO Monitors juridiske rådgiver Anne Herzberg om at demonstrasjonene ikke bare handler om støtte til palestinerne, men også om å spre anti-vestlige budskap og delegitimere Israel. Rapporten oppfordrer myndighetene til å granske nettverkene og deres finansiering nærmere.

Kilde: https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/article-902004