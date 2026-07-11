Mens amerikanske og iranske myndigheter fortsetter sine diplomatiske forhandlinger, markerer tusenvis av familier i Iran seks måneder siden deres kjære ble drept under regimets brutale nedslag mot landsomfattende protester.

Protestene startet 28. desember etter en lang periode med økonomisk krise og spredte seg raskt over hele landet. Da demonstrasjonene vokste, svarte regimet med dødelig makt. Ifølge iranske menneskerettighetsorganisasjoner ble mellom 35 000 og 40 000 mennesker drept i løpet av 8. og 9. januar, selv om myndighetene kun har innrømmet rundt 3 000 dødsfall.

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Rapporter beskriver en koordinert aksjon med bruk av skarp ammunisjon, snikskyttere, massearrestasjoner og angrep på sårede demonstranter. Internett ble stengt ned, og familier forteller at de ble truet, nektet å sørge åpent og presset til å omtale sine kjære som «opprørere».

De som mistet livet var vanlige iranere – arbeidere, studenter, fedre, døtre og unge mennesker med håp om et bedre liv. Mange hadde ingen politisk bakgrunn, men deltok i protestene for å kreve frihet og bedre levekår.

Flere familier forteller at de aldri fikk en forklaring på hva som hadde skjedd. Noen måtte lete gjennom likposer for å finne sine kjære, mens andre fikk høre at Israel sto bak drapene. Enkelte forteller at kuler fortsatt satt fast i ofrenes hoder da de fikk dem tilbake.

For familiene har sorgen blitt forsterket av myndighetenes taushet og manglende ansvar. De krever at det internasjonale samfunnet ikke vender blikket bort, men bidrar til å sikre sannhet, ansvarliggjøring og rettferdighet for ofrene.

Kilde: https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-901852