Etter mer enn 1 000 dager med krig på flere fronter fortsetter landet å vokse, med en robust økonomi, rekordhøy forsvarseksport og en teknologisektor som fortsatt tiltrekker seg investeringer. Samtidig preges store deler av landet av ny utbygging og et aktivt næringsliv, noe som står i kontrast til inntrykket av et land i konstant krise.

Rahm Emanuels besøk i Israel har igjen aktualisert debatten om forholdet mellom USA og Israel. Han tok til orde for at amerikansk støtte i større grad bør ledsages av forventninger og ansvarliggjøring. Samtidig viser historien at forholdet mellom de to landene alltid har rommet uenighet, uten at det har svekket den strategiske alliansen.

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Massakren 7. oktober viste ikke at Israel manglet evnen til å beseire Hamas, Hizbollah eller Iran. Snarere avdekket den konsekvensene av en politikk som over tid undervurderte trusselen fra Hamas og lot terrororganisasjonen bygge opp sin militære kapasitet. Resultatet ble at israelske lokalsamfunn måtte evakueres i et omfang landet aldri tidligere hadde opplevd.

Israel står i dag sterkere enn tidligere – både militært, økonomisk og teknologisk. Landets største utfordring er derfor ikke først og fremst ytre fiender, men hvordan det forvalter sin egen styrke og hvilke politiske valg som tas for fremtiden. Et Israel som har tillit til egne evner, vil også stå sterkere i sine relasjoner med USA og andre allierte. Solide partnerskap bygger ikke nødvendigvis på full enighet, men på felles interesser, gjensidig respekt og en forståelse av at også nære allierte kan være uenige uten at grunnlaget for samarbeidet forsvinner.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/defense-news/article-902027