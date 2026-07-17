Flere hundre nordamerikanske familier samlet seg i New Jersey da Nefesh B’Nefesh åpnet sommerens aliyah-sesong for 2026. Mange står midt i flytteprosessen, med boliger som skal selges, jobber som avsluttes og eiendeler som pakkes, men én ting er de sikre på: De ønsker å bygge sin fremtid i Israel.

I løpet av sommeren forventes rundt 2 300 nye immigranter (olim), inkludert nær 500 familier, å reise til Israel på 47 organiserte flyvninger fra USA og Canada.

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For mange har drømmen om aliyah vært underveis i årevis. Alana Goldsmith beskriver beslutningen som en naturlig oppfyllelse av en 17 år lang plan. Familien flytter til Beit Shemesh, hvor de allerede har slekt, og roser Nefesh B’Nefesh for den praktiske og personlige støtten gjennom hele prosessen.

Andre forteller at krigen ikke har fått dem til å ombestemme seg – tvert imot. Rebecca Catan sier at hun og familien ønsker at barna skal vokse opp i et land de kan kalle sitt hjem. Flere peker også på den økende usikkerheten for jøder i diasporaen som en viktig grunn til å flytte.

Marla Rattenshark, som tar navnet Mira når hun kommer til Israel, oppsummerte beslutningen slik: «Go big and go home.» Til tross for utfordringene velger hun å forlate et komfortabelt liv i USA for å bygge en fremtid i Jerusalem, nær sine barn.

Israelske myndigheter understreker at aliyah er en sentral del av landets fremtid. Samtidig som Israel håndterer sikkerhetsutfordringer, investeres det i utvikling av Galilea og Negev gjennom nye universiteter, jernbane, helse- og utdanningstilbud. Flere av de nye immigrantene vil bosette seg nettopp i disse områdene og bidra til å styrke lokalsamfunnene.

Arrangementet i New Jersey var preget av optimisme, fellesskap og forventning. Budskapet var tydelig: Til tross for en krevende tid velger disse familiene å satse på Israel – ikke fordi det er den enkleste veien, men fordi de ser landet som sitt hjem og sin fremtid.

Kilde: https://www.jpost.com/aliyah/article-901889