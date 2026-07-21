Nettskjemaer som oppfordret folk til å rapportere hvor israelske borgere og italienske jøder oppholdt seg på hoteller og andre turiststeder i Italia, ble fjernet etter inngripen fra Italias nasjonale koordinator mot antisemittisme.

Lederen for det jødiske samfunnet i Milano, Walker Meghnagi, fordømte skjemaene og sa at de minner om «jakten på jøder» på 1930-tallet.

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Ifølge La Repubblica ba skjemaene brukerne om å oppgi hvor jødiske og israelske besøkende befant seg, slik at informasjonen kunne brukes til å kartlegge fenomenet og koordinere fremtidige tiltak.

Global Sumud Movement avviste enhver tilknytning til skjemaet og hevdet at organisasjonen verken hadde bestilt eller sett det før det ble fjernet.

Italienske myndigheter og jødiske organisasjoner fordømte hendelsen som en alvorlig opptrapping av antisemittismen. De advarte om at registrering og kartlegging av jøder vekker minner om Italias raselover fra 1938 og de mørkeste kapitlene i Europas historie.

Kilde: https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/article-903112