I et intervju med den svenske avisen Expressen fortalte 69 år gamle Gregory-Zvi Wirschubsky om en episode som fant sted i kantinen på klinikken.

En kollega med bakgrunn fra Midtøsten skal ha spurt ham offentlig om han var jøde. Da han bekreftet dette, skal hun ha spurt:

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– «Hvorfor dreper dere palestinske barn?»

Wirschubsky svarte:

– «Jeg dreper ingen palestinske barn. Jeg kom hit da jeg var sju år gammel. Jeg er jøde, men jeg bor ikke i Israel og har ingenting med den israelske hæren å gjøre.»

Ifølge Wirschubsky var flere kolleger vitne til hendelsen, men ingen grep inn. Han hevder at kollegaen deretter sa:

– «Dra til helvete, din jævla jøde.»

Hevder han fikk konsekvenser etter å ha varslet

Wirschubsky meldte hendelsen til sin leder.

– «Jeg opplevde det som diskriminering. Vi hadde dessuten blitt enige om at Israel-konflikten ikke skulle diskuteres på arbeidsplassen. Lederen sa at de skulle håndtere saken. Kort tid etter fikk jeg beskjed om at jeg ikke lenger kunne fortsette. Det var veldig merkelig,» fortalte han til Expressen.

Wirschubsky var innleid gjennom et bemanningsselskap og ikke direkte ansatt av Meliva. Kontrakten ga klinikken rett til å avslutte oppdraget med én måneds varsel uten å oppgi noen begrunnelse.

Han sier at han ikke tror oppdraget ble avsluttet fordi han er jøde, men mener avgjørelsen var knyttet til konflikten og at han varslet om hendelsen.

Meliva avviser anklagene

Melivas kommunikasjonssjef, Linn Christiernin, opplyser at selskapet er kjent med konflikten mellom Wirschubsky og en annen person i organisasjonen.

Hun understreker at beslutninger om konsulentoppdrag utelukkende tas på grunnlag av virksomhetens behov, og at verken Wirschubskys bakgrunn eller religion påvirket avgjørelsen.

Etter en intern gjennomgang opplyser Meliva at de ikke fant bevis for at hans jødiske bakgrunn hadde betydning for at oppdraget ikke ble forlenget.

– «Ingen av de to involverte arbeider i dag i Meliva. Utover dette kan vi ikke kommentere enkeltsaker eller enkeltpersoners beskrivelser av hverandre,» uttalte Christiernin.

Ligner tidligere sak

Saken har paralleller til en tidligere sak ved Karolinska universitetssykehus i Sverige.

I juli 2025 inngikk en jødisk lege et forlik med sykehuset etter å ha hevdet at han over lengre tid var blitt utsatt for antijødisk diskriminering, trakassering og gjengjeldelse etter å ha varslet om forholdene.

Som en del av forliket betalte Karolinska 3 millioner svenske kroner i erstatning, noe som ble sett på som en anerkjennelse av den alvorlige belastningen legen hadde blitt utsatt for.

Kilde: https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/article-903219?utm_source=