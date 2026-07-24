– Vi forbereder oss på alle mulige scenarioer. Hvis Iran angriper Israel, vil landet bli rammet av et knusende slag, sa Katz.

På møtet deltok blant andre IDFs stabssjef Eyal Zamir, sjefen for det israelske luftforsvaret, ledende etterretningsoffiserer og andre høytstående forsvarsledere.

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Ifølge Ynet vurderer flere vestlige etterretningstjenester at Iran kan forsøke å trekke Israel inn i en ny konfrontasjon – og i verste fall velge å slå til først.

Rapporten peker på at Teheran kan oppfatte Israel som tilbakeholdent med å gjenoppta krigshandlinger, samtidig som spenninger mellom Israel og USA kan være noe Iran ønsker å utnytte. Vurderingen er imidlertid en etterretningsanalyse, ikke en bekreftet operativ advarsel.

Israelske myndigheter har uttrykt lignende bekymringer de siste månedene. I mai advarte etterretningen om at Iran kunne forberede et overraskelsesangrep med missiler og droner, og i juni understreket Zamir at Israel var forberedt på et mulig iransk angrep.

Torsdagens møte understreket at Israel fortsetter å forberede seg på både defensive og offensive scenarioer, inkludert luftforsvar, beskyttelse av sivilbefolkningen og et mulig gjengjeldelsesangrep.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/defense-news/article-903499