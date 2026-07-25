Israels diasporaminister Amichai Chikli krever at Tyrkias konsulat i Jerusalem stenges umiddelbart etter publiseringen av en rapport som hevder at Ankara fører en langsiktig strategi for å øke sin innflytelse i byen, samtidig som landet støtter Hamas.

Rapporten, utgitt av Jerusalem Center for Applied Policy (JCAP), hevder at president Recep Tayyip Erdogan ser Jerusalem som et sentralt mål i en bredere ny-osmansk strategi for å styrke Tyrkias innflytelse i Midtøsten.

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Ifølge rapporten bruker Tyrkia kulturinstitusjoner, organisasjoner, stipendordninger og økonomisk støtte for å bygge innflytelse i Jerusalem. Den hevder også at Ankara gir Hamas politisk handlingsrom, lar ledende Hamas-medlemmer operere fra tyrkisk territorium og samarbeider med organisasjonen gjennom landets etterretningstjeneste.

Rapporten hevder videre at Tyrkia forsøker å styrke Hamas’ innflytelse i Jerusalem og på Vestbredden gjennom et nettverk av lokale organisasjoner og foreninger.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/article-903412?utm_