Ifølge The Jerusalem Post kan både Israel og Egypt ha felles interesser i å begrense Tyrkias økende innflytelse i Middelhavet, særlig dersom Ankara forsøker å utvide sin maritime tilstedeværelse.

Samtidig advarer enkelte analytikere om at Egypt og Tyrkia de siste månedene har utviklet et stadig tettere militært samarbeid. Felles luft- og spesialstyrkeøvelser har fått noen til å frykte at de to landene gradvis samordner sine militære strategier.

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Israelske marinekilder mener likevel at Egypt fortsatt er bekymret for Tyrkias ambisjoner, blant annet i Libya og det østlige Middelhavet. Dette kan legge grunnlaget for økt samarbeid mellom Israel, Egypt, Hellas og Kypros.

Den israelske marinen har samtidig inntatt en mer offensiv rolle etter 7. oktober. Elitestyrken Shayetet 13 har gjennomført hemmelige operasjoner både i Libanon og flere tusen kilometer fra Israel, blant annet i områder hvor IDF aldri tidligere har operert.

Marinen fortsetter også jakten på Hamas’ marinekommando. Selv om Hamas’ maritime kapasitet er kraftig svekket, vurderer Israel fortsatt små terrorceller med mulighet til å angripe fra sjøen som en alvorlig sikkerhetstrussel.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/article-903706