President Isaac Herzog snakket søndag med Bahrains konge, Hamad bin Isa Al Khalifa, og beskrev Bahrain som en «viktig partner i utformingen av Midtøstens fremtid».

De to lederne diskuterte det voksende samarbeidet mellom Israel og Bahrain, betydningen av Abraham-avtalene og behovet for tettere regionalt samarbeid for å styrke sikkerhet, stabilitet og velstand. Herzog roste også kong Hamads «modige lederskap og visjon» og hans innsats for å fremme fred mellom landene.

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Bahrain, som sluttet seg til Abraham-avtalene i 2020, har de siste ukene blitt rammet av flere iranske missil- og droneangrep.

Samtidig fortalte flere bahrainere til israelske N12 News at de ønsker at Israel skal gjenoppta angrepene mot Iran etter de gjentatte iranske angrepene mot landet.

Ifølge Wall Street Journal skal Bahrain og Kuwait tidligere i juli også ha gjennomført luftangrep mot iranske militære mål som svar på angrepene.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/article-903702