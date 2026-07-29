Forholdet mellom Israel og Ukraina kan være i ferd med å bli varmere etter flere år med et kjølig diplomatisk forhold. Bakgrunnen er blant annet det tette samarbeidet mellom Iran og Russland, som begge utgjør alvorlige sikkerhetstrusler for henholdsvis Israel og Ukraina.

Israels utenriksminister Gideon Sa’ar har invitert Ukrainas utenriksminister Andrij Sybiha til Israel i forbindelse med markeringen av 35 år med diplomatiske forbindelser mellom landene.

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– Israel og Ukraina er venner, og jeg ser frem til å styrke samarbeidet mellom våre land, uttalte Sa’ar etter en telefonsamtale mellom de to.

Både Israel og Ukraina har de siste årene blitt rammet av iranskproduserte droner, og begge land har opparbeidet seg verdifull erfaring innen moderne forsvarsteknologi. Vestlige land viser nå stor interesse for både israelsk og ukrainsk kompetanse.

Ifølge analysen kan et tettere samarbeid mellom Jerusalem og Kyiv styrke både landenes egen sikkerhet og Vestens evne til å møte trusler fra Iran, Russland og deres allierte.

Kilde: https://www.jpost.com/international/article-904046