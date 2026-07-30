Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan møtte denne uken Hamas’ nyvalgte politiske leder, Khalil al-Hayya, ifølge tyrkiske statlige medier. Dette skal være al-Hayyas første møte på høyt nivå siden han ble valgt til leder for Hamas’ politiske byrå 20. juli.

Under møtet orienterte al-Hayya om situasjonen i Gaza og på Vestbredden. Han hevdet at Hamas arbeider for å legge til rette for fredsforhandlinger og forsoning med andre palestinske grupper.

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Fidan gjentok på sin side Tyrkias sterke støtte til den palestinske saken og lovet at Ankara vil fortsette å arbeide for økt humanitær hjelp til Gaza og støtte en fredsprosess. Ifølge tyrkiske medier uttrykte han også anerkjennelse for Hamas’ rolle i dette arbeidet.

Tyrkia har i en årrekke hatt kontakt med Hamas og har flere ganger tatt imot organisasjonens ledere. Landets regjeringsparti AKP og Hamas har begge røtter i Det muslimske brorskapet, noe som har bidratt til et nært politisk og ideologisk forhold.

Kilde: https://www.jpost.com/middle-east/article-904093