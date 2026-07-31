Skolene har rundt 1.400 ansatte og over 10.000 elever. Alle nye ansatte, elever og familier må signere en erklæring der de forplikter seg til å motarbeide diskriminering, ekstremisme og antisemittisme.

Leder for stiftelsen, Eva-Maria Kopf, sier at endringen er et tydelig uttrykk for motstand mot «menneskefiendtlige og antidemokratiske tendenser». Skolelovens innledning slår nå også fast at skolefellesskapet tar avstand fra enhver glorifisering eller bagatellisering av nasjonalsosialisme, krig, vold og antisemittisme.

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Dersom reglene brytes, vil skolene først søke dialog. Som siste utvei kan skole- eller arbeidskontrakten sies opp.

Så langt har stiftelsen kun registrert én antisemittisk hendelse – antisemittisk graffiti på en skolebygning, som umiddelbart ble meldt til politiet.

Kampf mot antisemittisme er også en del av undervisningen. Elevene besøker årlig minnesteder for tidligere nazistiske konsentrasjonsleirer, og skolene legger vekt på kunnskap og åpen dialog om blant annet Israel–Palestina-konflikten.

– Kunnskap og personlige møter er den beste medisinen mot fanatisme og hat, sier Kopf.

Kilde: https://www.jpost.com/middle-east/article-903360?utm_