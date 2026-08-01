Abraham-avtalene har utviklet seg fra å være en historisk normaliseringsavtale til å bli et omfattende samarbeid mellom Israel og flere arabiske land. I dag omfatter samarbeidet blant annet kunstig intelligens, cybersikkerhet, energi, logistikk, turisme, høyere utdanning og investeringer.

Ifølge artikkelforfatteren ligger avtalens største styrke i at den skaper et felles rammeverk hvor myndigheter, næringsliv, investorer og forskningsmiljøer kan samarbeide på tvers av landegrenser. Dette gjør Abraham-avtalene langt mer enn tradisjonelle fredsavtaler.

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Selv om Gaza-krigen har gjort veien til nye normaliseringsavtaler mer krevende, mener forfatteren at Abraham-avtalene har vist seg robuste. Det voksende økonomiske og teknologiske samarbeidet gir landene sterke insentiver til å videreutvikle relasjonene.

Artikkelen konkluderer med at Abraham-avtalenes framtid ikke først og fremst avgjøres av hvor mange nye land som slutter seg til, men av hvor godt samarbeidet kan styrke stabilitet, innovasjon og regional integrasjon i Midtøsten.

Kilde: https://www.jpost.com/opinion/article-902239?utm_