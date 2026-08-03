USA ventes å inngå en avtale med Saudi-Arabia om sivil kjernekraft, ifølge The New York Times. Avtalen ser ikke ut til å være knyttet til at Saudi-Arabia normaliserer forholdet til Israel, noe som har skapt reaksjoner.

Analysen peker på at Abraham-avtalene i 2020 lyktes fordi både Israel, De forente arabiske emirater og Bahrain oppnådde fordeler. Med sterk støtte fra USA ble det etablert et historisk samarbeid som styrket både sikkerhet, handel og regionale forbindelser.

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Forfatteren mener denne modellen fortsatt er den mest effektive. Når fred og samarbeid brukes som et positivt insentiv, har det vist seg å gi bedre resultater enn å knytte normalisering til politiske krav eller press.

Samtidig understrekes det at Saudi-Arabia fortsatt har sine egne prioriteringer i forholdet til Israel. Likevel mener analysen at erfaringene fra Abraham-avtalene viser at varig fred og normalisering skapes best når alle parter opplever at de vinner på samarbeidet – slik Israel, Emiratene og Bahrain gjorde i 2020.

Kilde: https://www.jpost.com/middle-east/article-903360?utm_