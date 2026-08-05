Organisasjonen, som arbeider mot antisemittisme på nett, har avdekket nesten identiske fortellinger på flere språk. Innleggene hevder at jøder bevisst startet brannene eller gjorde det for å oppnå politiske eller økonomiske fordeler.

Ifølge CyberWell har innlegg om skogbrannene i Norge fått over to millioner visninger på X. Organisasjonen mener dette viser hvordan store kriser blir utnyttet til å spre antisemittiske konspirasjonsteorier.

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CyberWell peker på at lignende teorier også oppsto etter skogbrannene i Los Angeles og Patagonia, samt etter andre internasjonale hendelser.

– Detaljene endrer seg, men budskapet er det samme: Jøder blir fremstilt som hemmelige bakmenn bak katastrofer eller som mennesker som profiterer på andres lidelse, sier CyberWells grunnlegger Tal-Or Cohen Montemayor.

Ifølge CyberWell bygger disse påstandene på flere hundre år gamle antisemittiske myter og faller inn under IHRAs arbeidsdefinisjon av antisemittisme.

Kilde: https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/article-904605