Drømmer du om å oppleve Bibelen der den faktisk skjedde? Sommeren 2026 inviterer vi deg som er mellom 18–30 år til en helt spesiell tur til Israel. Fra 26. juli til 4. august reiser vi gjennom landet der historien, troen og Bibelen virkelig kommer til liv. Dette er mer enn en vanlig reise. Sammen besøker vi noen av de mest kjente stedene fra Bibelen – steder der Jesus levde, underviste og gjorde mirakler. Å stå i Jerusalem, gå langs Galilea, og flyte i Dødehavet gir en helt ny forståelse av Bibelens fortellinger. Mange opplever at troen blir både dypere og mer personlig når man ser og opplever disse stedene med egne øyne. På turen får du også bli en del av et internasjonalt fellesskap. Det kommer deltakere fra flere land, og dagene fylles med opplevelser, samtaler og nye vennskap. På kveldene samles vi til bønn, lovsang og sterke samlinger hvor vi deler tro, liv og opplevelser fra dagen. Vi besøker også mennesker og steder som på ulike måter ble berørt av terrorangrepet 7. oktober, og får høre personlige historier fra dem som lever midt i denne virkeligheten. Dette gir et unikt innblikk i både utfordringene og håpet som finnes i landet i dag.