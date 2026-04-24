OM BOKEN Lenge før Jesus ble født i Betlehem, var den store redningsplanen allerede i gang. Det var Gud som sto bak det hele. For at alt skulle gå etter planen, måtte mange ting forberedes nøye: Hvor på jorden skulle redningsaksjonen skje?

Hvem skulle være med? Hvorfor behøvde menneskene egentlig å bli reddet?

I denne boken er det Jesus selv som er fortelleren. Spennende bibelfortellinger flettes sammen til én sammenhengende historie og får nytt liv når vi ser dem gjennom hans øyne. En varm og engasjerende bok som hjelper barn å se den røde tråden i Bibelen, og ikke minst bli kjent med Jesus og hans folk.