Israels land etter internasjonal lov

Beskrivelse Fredskonferansen i San Remo i 1920 opprettet Mandatet for Palestina. Det ga det jødiske folket skjøte på området som i dag omfatter Israel, Judea, Samaria, Gaza og staten Jordan. Boka beskriver hvordan Storbritannia sviktet forvalteransvaret og forverret Holocaust ved å stenge jødene ute fra mandatområdet. Boka avslører at en rekke land, inkludert Norge, neglisjerer traktater de slev har underskrevet om rettighetene til det jødiske folket. Men folkeretten fra fredsoppgjøret etter første verdenskrig står ved lad. Det var på dette grunnlaget at jødiske representanter gjenopprettet staten Israel 14. mai 1948. BJØRN HILDRUM har arbeidet som lege i 30 år. I tillegg til medisinsk embetseksamen har han universitetsstudier i historie og realfag. Han har gjennomgått flrskeropplæring og publisert vitenskapelige artikler innen medisinsk epidemiologi i anerkjente internasjonale tidsskrift.

Tilleggsinformasjon Vekt 0,600 kg Dimensjoner 17 × 0,9 × 24,5 cm