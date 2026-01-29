Beskrivelse Bibelsk sionisme er selve grunnlaget for kristen støtte til Israel, og den har sin rot i Guds løfter til Abraham. Abrahams-pakten proklamerte Guds kjærlighet til verden og opprettelsen av et folk Han skulle forløse verden igjennom. Israels unike kall fra Gud står fremdeles ved lag i dag, og jødenes hjemkomst til landet som ble gitt til Abraham, er et uomtvistelig bevis på dette. Prinsippene som ligger til grunn for hvordan Gud handler overfor Israel og nasjonene, finner vi i Bibelen – og de gir rammen for en rett tolkning av Guds løfter og kall over nasjonen Israel. Forfatteren definerer og setter bibelsk sionisme i rett teologisk sammenheng. Balansert og tankevekkende, men likevel lett forståelig og hjerte-varmt, får du nytt lys over profetiene og løftene som gjelder nasjonen Israel, og de som støtter – eller motarbeider – Guds plan for landet og folket. MALCOLM HEDDING var i en årrekke leder for Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (2000–2011). Han har en særegen evne til å undervise om Guds hjerte for folket og nasjonen Israel. Han er en grundig teolog, og en av de mest tydelige talerne når det gjelder det bibelske grunnlaget for støtte til Israel i vår tid.

