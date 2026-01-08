Forstå Israel i Bibelen
Forstå Israel i Bibelen - Bilde 2
Forstå Israel i Bibelen - Bilde 3
Forstå Israel i Bibelen - Bilde 4
Forstå Israel i Bibelen - Bilde 5

Forstå Israel i Bibelen

kr 199,00

298 på lager

Kategori: Stikkord: , Merke:

Beskrivelse

En inspirerende og innsiktsfull bok som gir en kortfattet, men likevel omfattende innføring i hva Bibelen lærer om Israel og det jødiske folk. Gjennom nesten 2000 år har erstatningsteologi og antisemittisme preget kirkens holdninger og forståelse, noe som har etterlatt et dyptgående tomrom i vår teologi om Israel. Denne boken er skrevet for å møte dagens utfordring: Å gjenoppdage og forstå Israels unike rolle i Guds store frelsesplan.
Boken egner seg godt for husgrupper og bibelgrupper.
Den er utgitt av Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,350 kg
Dimensjoner 21 × 0,70 × 23 cm

Relaterte produkter