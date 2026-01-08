Forstå Israel i Bibelen

Beskrivelse En inspirerende og innsiktsfull bok som gir en kortfattet, men likevel omfattende innføring i hva Bibelen lærer om Israel og det jødiske folk. Gjennom nesten 2000 år har erstatningsteologi og antisemittisme preget kirkens holdninger og forståelse, noe som har etterlatt et dyptgående tomrom i vår teologi om Israel. Denne boken er skrevet for å møte dagens utfordring: Å gjenoppdage og forstå Israels unike rolle i Guds store frelsesplan.

Boken egner seg godt for husgrupper og bibelgrupper.

Den er utgitt av Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem.

Tilleggsinformasjon Vekt 0,350 kg Dimensjoner 21 × 0,70 × 23 cm