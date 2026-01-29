Kristenhetens skyld overfor det jødiske folk

Kristenhetens skyld overfor det jødiske folk

kr 20,00

Av søster Pista, De Evangeliske Mariasøstre / Darmstadt

Kategorier: ,

Beskrivelse

Et kort resymé av de uhyggelige fakta om hvordan kristenheten har behandlet jødene inntil det toppet seg i Holocaust. Fremdeles lever hatet mot jødene og vi er kalt til å stå ved deres side. 24 sider.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,30 kg
Dimensjoner 15 × 0,20 × 21 cm

Relaterte produkter