Beskrivelse Gullbelagt anheng med kjede. Shomer er det hebraiske ordet for «vekter». Anhenget har en kunstnerisk utformet kopi av Zion Mule Corps’ insignia på forsiden, og ICEJ er inngravert på baksiden sammen med bibelverset Jesaja 62,6a: «På dine murer, Jerusalem, har jeg satt vektere; verken dag eller natt skal de tie» – på hebraisk. Zion Mule Corps ble ledet av oberstløytnant John Henry Patterson, en britisk offiser under første verdenskrig. Dette var den første jødiske kampenheten på to tusen år. Gullbelagt 24k.