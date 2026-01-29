Skjebnedager

Beskrivelse Har du undret deg over de profetiske skriftstedene i Guds ord – spesielt i Daniels bok og Åpenbaringen? Denne boken hjelper deg å se sammenhenger i Bibelens budskap og utfordrer deg til å tjene Jesus med ny innsikt og fornyet engasjement. MALCOLM HEDDING var i en årrekke leder for Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (2000–2011). Han har en særegen evne til å undervise om Guds hjerte for folket og nasjonen Israel. Han er en grundig teolog, og en av de mest tydelige talerne når det gjelder det bibelske grunnlaget for støtte til Israel i vår tid.

