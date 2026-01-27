Beskrivelse Denne boken er et must å lese for alle som ønsker å forstå både det jødiske folket og vår egen historie bedre. Den gir deg et godt innblikk i og forståelse for den moderne staten Israels opprettelse, samt bakgrunnen for den vanskelige konflikten som nesten daglig topper nyhetsdekningen. Enten du leser boken som et skjønnlitterært verk eller bruker den som et oversiktlig oppslagsverk, har du et unikt produkt i hendene, en bok som er smykket med en rekke bilder og vakkert illustrert. «Folket som overlevde» tar deg med på en makeløs reise gjennom 2000 år av jødisk historie. I fortellingsform og gjennom tilhørende utførlige faktadeler kommer historiske personer til liv, og boken skildrer avgjørende hendelser for at folket skulle bestå trass bortføring og forfølgelse. Forfatteren leder deg gjennom 27 avgjørende årstall i den jødiske historien og lar deg bli med når Jerusalems tempel blir ødelagt. Du får vandre sammen med en Tora-elskende rabbi gjennom Babylons jødiske kvarter og følge kalifen Umar når han som erobrer tar seg inn gjennom Jerusalems porter. Du får møte korsfarere, middelalderens styrtrike handelsmenn, dronningen som forviste alle jøder fra Spania, den moderne staten Israels landsfader og overlevende fra 7. oktober. Boken gir liv til mennesker og verdenshendelser som har formet et folk og gjort at jødene tross alt er det folket som overlevde. ROAR SØRENSEN er faktaredaktør for boken og har to mastergrader fra Hebrew University i Jerusalem. Han snakker hebraisk, har ledet flere hundre studiereiser til Israel og har fulgt israelsk nyhetsdekning daglig de siste tretti årene. Roar er ansatt i Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, Norsk avd. SIMON HOLST er initiativtager til Folket som overlevde, som ellers er mer enn en bok. Det er også en podkast og et kunstprosjekt der hvert av de 27 årstallene som tas opp i boken, har en tilhørende podkastepisode og et kunstverk produsert av Sandra Holst. Til daglig er Simon pastor, podkastvert, kronikkforfatter og foreleser. EVA SKOG debuterer her som forfatter og gir historien liv på en troverdig og fengslende måte. Til daglig er hun debattredaktør i den svenske avisen Dagen.

