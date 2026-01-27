Hva har Israel med meg og gjøre?
Hva har Israel med meg og gjøre?

kr 199,00

Av Roar Sørensen og Sten Sørensen

Hvordan skal vi forholde oss til Israel og jødene? Nå er antisemittismen på frammarsj og mange medier er farget i sin ensidige dekning av den arabisk-israelske konflikten. Her finner du god undervisning og veiledning i dette minefeltet.

«Denne boken er både skarp, forståelig og gir verdifull innsikt. Forfatterne hjelper oss i møte med mye av det usanne som skrives om Israel og jødene.»
– Joel Ystebø, KrF-politiker og stortingsrepresentant.

