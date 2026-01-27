Hva har Israel med meg og gjøre?

Beskrivelse Hvordan skal vi forholde oss til Israel og jødene? Nå er antisemittismen på frammarsj og mange medier er farget i sin ensidige dekning av den arabisk-israelske konflikten. Her finner du god undervisning og veiledning i dette minefeltet. «Denne boken er både skarp, forståelig og gir verdifull innsikt. Forfatterne hjelper oss i møte med mye av det usanne som skrives om Israel og jødene.»

– Joel Ystebø, KrF-politiker og stortingsrepresentant.

