GI EN GAVE
BLI MEDLEM
fredag, februar 20, 2026

16mar13:30Bildøy Bibelskole 0 Legg til favorittlisten

Arrangement

Talere

  • Dag Øyvind Juliussen

    Daglig leder IKAJ Norge

Del dette arrangementet:

Tid

16. mars 2026 13:30(GMT+00:00)

Sted

Bildøy Bibelskole

Steinsvikvegen 56, 5353 Straume

Andre arrangementer

Get Directions
Handlekurv0
Du har ikke bestilt noe ennå!
0
-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00