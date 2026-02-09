GI EN GAVE
fredag, februar 20, 2026

Arrangement

Maria Torgussen Helgerud taler på “For sammen for Israel” kl 18.00.
Tema: Guds hjerte for Israel – til neste generasjon.

Åpent møte.

Tid

15. mars 2026 18:00(GMT+00:00)

Sted

Hamar Frikirke

Horns gate 12, 2318 Hamar

