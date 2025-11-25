Bli med IKAJ på en unik Israelreise for pastorer og ledere, sammen med Roar Sørensen og Marius Wigardt.

Opplev Israel på en måte som gir dypere forståelse, inspirasjon og faglig innsikt. Denne spesialturen er skreddersydd for pastorer og ledere som ønsker både å styrke sin bibelske forankring og få et oppdatert bilde av situasjonen i landet i dag. Reiseleder Roar Sørensen er en av de fremste kapasitetene på dette området.