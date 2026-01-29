GI EN GAVE
BLI MEDLEM
fredag, februar 20, 2026

13feb13:0016:00Kristkirken: Antisemittisme Anno 2026 0 Legg til favorittlisten

Arrangement

Talere

  • Roar Sørensen

    IKAJ Forkynner Team

Del dette arrangementet:

Tid

13. februar 2026 13:00 - 16:00(GMT+00:00)

Sted

Kristkirken i Bergen

Slåtthaugvegen 21, 5222 Bergen

Andre arrangementer

Get Directions
Handlekurv0
Du har ikke bestilt noe ennå!
0
-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00