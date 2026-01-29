GI EN GAVE
BLI MEDLEM
fredag, februar 20, 2026

23feb(feb 23)08:3026(feb 26)12:00Livets Ord Bibel Center 0 Legg til favorittlisten

Arrangement

Talere

  • Roar Sørensen

    IKAJ Forkynner Team

Del dette arrangementet:

Tid

23. februar 2026 08:30 - 26. februar 2026 12:00(GMT+00:00)

Sted

Livets Ord Bibel Center

Axel Johanssonsgata 3 Uppsala, Uppsala Län 75450

Andre arrangementer

Get Directions
Handlekurv0
Du har ikke bestilt noe ennå!
0
-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00