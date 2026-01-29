GI EN GAVE
fredag, februar 20, 2026

03feb19:00MIFF Ringerike 0 Legg til favorittlisten

Arrangement

Ragnar Hatlem – Israel og folkeretten

Facebook-arrangement

Talere

  • Ragnar Hatlem

    IKAJ Forkynner Team

Tid

3. februar 2026 19:00(GMT+00:00)

Sted

Café Bien

Norderhovsgata 16, 3510 Hønefoss

