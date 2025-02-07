Kun barra

Nyheter

Last inn mer
JERU 2tekst Sammen for Hans folk kopi

Nettbutikk

Banner bok FS

DIREKTESENDING HVER ONSDAG KL. 12.00

Logo4
Logos hvit
Bannet avis FS

No ICEJ Logo english full hvit

STAB – Logg inn

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem,
Norsk Avdeling
Pb 33, 3167 Åsgårdstrand
Tlf: 62 57 33 33 (Telefontid man-fred. 09.00-15.00)
E-post: post@icej.no

Copyright © 2026 ICEJ Norge All rights reserved

Handlekurv0
Du har ikke bestilt noe ennå!
0
-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00