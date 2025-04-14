En konferanse i samarbeid med lokale menigheter og IKAJ.
Gjennom en helg skreddersydd for deres menigheter setter vi søkelys på de mest relevante spørsmålene rundt Israel – hva Bibelen sier om Israel og det jødiske folk, samt dagens situasjon. Som kristne er vi kalt til å stå med jødene og Israel, og det er avgjørende at vi har saklig kunnskap om det som skjer i Midtøsten og i og rundt Israel. I løpet av disse dagene vil du som leder og dine menighetsmedlemmer til å få både undervisning, inspirasjon og konkret hjelp i å kunne forstå hva som skjer og redskap til selv å tale det jødiske folkets sak.
Er du interessert i å ha konferanse i din menighet ta kontakt med bernt@icej.no for mer informasjon.
Pinsekirken Tabernaklet Bergen
Pastor Benjamin Jensen
«Pinsekirken Tabernaklet Bergen hadde gleden av å få arrangere
Regional Konferanse med fokus på Israel sammen med IKAJ Norge. Ofte har Israelsmøter og Israelskonferanser vært samlinger som bare har appellert til et «voksent publikum». IKAJ var veldig bevisste på dette i planleggingen konferansen og temaene ble lagt opp slik at det fanget alle generasjoners oppmerksomhet.
Konferansen startet med pastor- og lederlunsj med temaene; Situasjonen etter 7. oktober – Israels kamp – Hvordan innlemme Israel i menighetens arbeid på en sunn måte? – Israelsarbeid sett fra en pastorens synsvinkel – Medias håndtering av nyheter fra Israel -Praktiske tips til å skrive en artikkel eller en tale – Q&A – og presentasjon av materiale til bruk i menigheten.
Ungdomsmøtet med tema «Hva er greia med Israel?» og lovsangsteam med Marius Wigardt (IKAJ), gav flere av våre ungdommer en «aha opplevelser» i forhold til hva de har hørt på skole og i media. «Utrolig spennende», var det mange som sa etterpå.
Minibibelskolen «Forstå Israel» (IKAJs eget undervisningsopplegg) ble en positiv opplevelse med ca. 100 deltagere lørdag formiddag.
Søndag deltok IKAJ-teamet på Gudstjenester i tre av byens menigheter. Vi i Pinsekirken Tabernaklet Bergen vil varmt anbefalt en slik konferanse i din region! Dette er noe som satte spor i både unge, voksne og eldre i vår, og andre av byens menigheter.»
Tormod Røyland
Hovedpastor i Karismakirken, Stavanger
Tilknyttet pinsebevegelsen i Norge
“Mange menighetsledere og pastorer, som meg selv går med en indre overbevisning og ønske om mer kunnskap og bevisstgjøring rundt Bibelens Israel og folkets frelseshistoriske betydning i kirken. Men så kan mange av oss kjenne på mangel på innsikt, og dessuten føle på den massive utfordringen det er å nå frem i menigheten med budskapet på en aktuelt og balansert måte. Når Israel i tillegg har en skygge av krig og konflikt med seg, så er det forståelig at mange kirkeledere vegrer seg fra å ta i tema.
Det er kanskje radikalt å si, men ved å ikke undervise om Israel, mener jeg vi blir medskyldige i at menigheten får grunne åndelige røtter. For Israels folk og land har en stor rolle i frelseshistorien og i evangeliet. For det andre må vi ta et dagsaktuelt ansvar for at antisemittiske holdninger eller annen rasisme ikke skal få innpass i neste generasjon.
Det fantastiske er at det finnes hjelp å få! Jeg anbefaler IKAJs forkynnere. De hjalp oss! Og vi hadde et flott samarbeid med IKAJ om en temahelg i kirken vår. IKAJ’s ambassadører forstår konteksten vi står i som kirker, og formidler kunnskap og åndelige sannheter på en innsiktsfullt, balansert og tilgjengelig måte.”
Bli med i global bønn for Israel hver tirsdag kl 14.00-15.00.
For å bli med klikk på linken her: https://on.icej.org/RCPanelist
Bønnetjeneste for Israel april 2025
«Trøst, trøst mitt folk! sier deres Gud.»
Jesaja 40:1 NB
BE VERN RUNDT ISRAEL OG FRIHET FOR GISLENE
«Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner!»
Salmene 20:6 BIBEL1978
«Men for dem som frykter deg, har du reist et banner; dit kan de flykte for buen. Sela Hjelp oss med din høyre hånd, svar oss, så dine kjære blir berget.»
Salmene 60:6-7 BIBEL1978
-
Be frihet for de gjenværende gislene i Gaza
-
Be gjenopprettelse for gislene som allerede er frigitt
-
Be trøst til de som er berørt av krigen og deres familier
-
Be vern rundt Israel. grenser Landegrenser og beskyttelse for hver enkelt innbygger / hjem
BE FOR JERUSALEM
«Stor er Herren! Høyt er han lovprist i vår Guds by, på hans hellige berg.»
Salmene 48:2 NB
«På dine murer, Jerusalem, setter jeg vektere. Aldri skal de tie, ikke hele dagen og ikke hele natten. Dere som minner Herren, unn dere ingen ro! Og gi ham ikke ro før han bygger Jerusalem opp igjen, og før han gjør henne til en lovsang på jorden!»
Jesaja 62:6-7 NB
-
“Jerusalem ,Jerusalem hør Herrens ord”
-
Be om at Gud vekker opp kristne til bønn i denne tiden
-
Bønn for Israel og vårt eget land Norge
-
Beskyttelse over Jerusalem og Israel
LØFTENE FRA BIBELEN SKAL OPPFYLLES
«Det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder. Og alle hedningefolk skal strømme til det. Mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandre på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.»
Jesaja 2:2-3 NB
«Alle de som blir tilbake av alle de hedningefolkene som angrep Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe Kongen, Herren, hærskarenes Gud, og for å delta i løvhyttefesten.»
Sakarja 14:16 NB
-
I en utfordrende tid er det fint å be Guds løfter over Israel
-
Be om at mange skal få et møte med Jesus i en tid som denne
-
Påskens budskap-Takknemlighet for at Jesus døde og sto opp igjen. Jesus beseirer døden!
-
Be velsignelse og frimodighet over messianske jøder