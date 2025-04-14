Pinsekirken Tabernaklet Bergen

Pastor Benjamin Jensen

«Pinsekirken Tabernaklet Bergen hadde gleden av å få arrangere

Regional Konferanse med fokus på Israel sammen med IKAJ Norge. Ofte har Israelsmøter og Israelskonferanser vært samlinger som bare har appellert til et «voksent publikum». IKAJ var veldig bevisste på dette i planleggingen konferansen og temaene ble lagt opp slik at det fanget alle generasjoners oppmerksomhet.

Konferansen startet med pastor- og lederlunsj med temaene; Situasjonen etter 7. oktober – Israels kamp – Hvordan innlemme Israel i menighetens arbeid på en sunn måte? – Israelsarbeid sett fra en pastorens synsvinkel – Medias håndtering av nyheter fra Israel -Praktiske tips til å skrive en artikkel eller en tale – Q&A – og presentasjon av materiale til bruk i menigheten.

Ungdomsmøtet med tema «Hva er greia med Israel?» og lovsangsteam med Marius Wigardt (IKAJ), gav flere av våre ungdommer en «aha opplevelser» i forhold til hva de har hørt på skole og i media. «Utrolig spennende», var det mange som sa etterpå.

Minibibelskolen «Forstå Israel» (IKAJs eget undervisningsopplegg) ble en positiv opplevelse med ca. 100 deltagere lørdag formiddag.

Søndag deltok IKAJ-teamet på Gudstjenester i tre av byens menigheter. Vi i Pinsekirken Tabernaklet Bergen vil varmt anbefalt en slik konferanse i din region! Dette er noe som satte spor i både unge, voksne og eldre i vår, og andre av byens menigheter.»