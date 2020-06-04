Profeten Sakarja forteller at det vil kommen en dag da nasjonene år etter år vil dra opp for å tilbe kongen, Herren over hærskarene, og for å feire løvhyttefesten i Jerusalem Sak 14.16 IKAJs Løvhyttefest er en forsmak på denne profetien. Det er Israels største årlige kristne arrangement og samler tusenvis av kristne fra nærmere 100 nasjoner. Arrangementet har blitt avholdt hvert år siden 1980. Temaet for årets fest er «Herren brøler fra Sion» (Joel 3,16). Bli med på årets feiring i Jerusalem hvor vi sammen tilber kongenes Konge i hans egen by, får del i solid bibelsk forkynnelse, ser landet, kobler av og ikke minst viser Israel at de har kristne venner fra hele verden.