Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem ble grunnlagt i 1980. Vårt mandat er “Trøst, ja trøst Mitt folk.” Jesaja 40.1
Etter nesten 2000 år med kirkelig antisemittisme og forakt mot jødene står vi idag midt i en global bevegelse av forsoning mellom kristne og jøder.
VÅRE HOVEDMÅL ER:
- Å stå med Israel i støtte og vennskap;
- Å utruste og lære den verdensomspennende kirken om Guds hensikter med Israel og nasjonene i Midtøsten; for å være en aktiv stemme for forsoning mellom jøder, kristne og arabere, og å støtte kirkene og menighetene i Det hellige land.
- Fra sitt hovedkontor i Jerusalem, når ICEJ ut i mer enn 140 land over hele verden, og har avdelingskontorer i over 90 land.
VÅR VISJON ER:
- Å nå alle sider av det israelske samfunnet med et kristent vitnesbyrd av kjærlighet
- Å aktivt representere støtte til Israel fra kirkesamfunn, menigheter og troende fra alle nasjoner på jorden
Stå med oss i å ta et standpunkt for Israel og det jødiske folk rundt om i verden. Registrer deg som IsraelVenn og få tilgang til en lang rekke resurser.
Vi er din ambassade i Jerusalem!
IKAJ STAB
DAG ØYVIND JULIUSSEN
Daglig leder IKAJ Norge
dag.juliussen@icej.no
MARIA TORGUSSEN HELGERUD
Administrasjon / Kommunikator
maria@icej.no
JOEL ARELLANES DURAN
TV-produsent / Web master
joel@icej.no
BJARTE YSTEBØ
Redaktør
“Et Ord Fra Jerusalem”
MARIUS WIGARDT
Leder Arise Internasjonalt / Lovsangsleder
marius@icej.no
LIV S ØDBEHR
Lederteam
liv@icej.no
BERNT A TORGUSSEN
Lederteam / Menighetskoordinator
bernt@icej.no
ROAR SØRENSEN
Kommunikator / Reiseleder
roar@icej.no
Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem,
Norsk Avdeling
Pb 33, 3167 Åsgårdstrand
Tlf: 62 57 33 33 (Telefontid man-fred. 09.00-15.00)
E-post: post@icej.no
Copyright © 2026 ICEJ Norge All rights reserved