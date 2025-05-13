VÅRE HOVEDMÅL ER:

Å stå med Israel i støtte og vennskap;

Å utruste og lære den verdensomspennende kirken om Guds hensikter med Israel og nasjonene i Midtøsten; for å være en aktiv stemme for forsoning mellom jøder, kristne og arabere, og å støtte kirkene og menighetene i Det hellige land.

Fra sitt hovedkontor i Jerusalem, når ICEJ ut i mer enn 140 land over hele verden, og har avdelingskontorer i over 90 land.

VÅR VISJON ER:

Å nå alle sider av det israelske samfunnet med et kristent vitnesbyrd av kjærlighet

Å aktivt representere støtte til Israel fra kirkesamfunn, menigheter og troende fra alle nasjoner på jorden

Vi er din ambassade i Jerusalem!