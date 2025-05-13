Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem ble grunnlagt i 1980. Vårt mandat er “Trøst, ja trøst Mitt folk.” Jesaja 40.1

Etter nesten 2000 år med kirkelig antisemittisme og forakt mot jødene står vi idag midt i en global bevegelse av forsoning mellom kristne og jøder.

VÅRE HOVEDMÅL ER:

  • Å stå med Israel i støtte og vennskap;
  • Å utruste og lære den verdensomspennende kirken om Guds hensikter med Israel og nasjonene i Midtøsten; for å være en aktiv stemme for forsoning mellom jøder, kristne og arabere, og å støtte kirkene og menighetene i Det hellige land.
  • Fra sitt hovedkontor i Jerusalem, når ICEJ ut i mer enn 140 land over hele verden, og har avdelingskontorer i over 90 land.

VÅR VISJON ER:

  • Å nå alle sider av det israelske samfunnet med et kristent vitnesbyrd av kjærlighet
  • Å aktivt representere støtte til Israel fra kirkesamfunn, menigheter og troende fra alle nasjoner på jorden

Stå med oss ​​i å ta et standpunkt for Israel og det jødiske folk rundt om i verden. Registrer deg som IsraelVenn og få tilgang til en lang rekke resurser.

Vi er din ambassade i Jerusalem!

IKAJ STAB

Dag

DAG ØYVIND JULIUSSEN

Daglig leder IKAJ Norge
dag.juliussen@icej.no

Maria Torgussen Helgerud feb2022 byn

MARIA TORGUSSEN HELGERUD

Administrasjon / Kommunikator
maria@icej.no

Joel

JOEL ARELLANES DURAN

TV-produsent / Web master
joel@icej.no

BJARTE YSTEBØ 296x296

BJARTE YSTEBØ

Redaktør
“Et Ord Fra Jerusalem”

Marius 296x296

MARIUS WIGARDT

 Leder Arise Internasjonalt / Lovsangsleder
marius@icej.no

Liv S. Ødbehr 2024 BN2

LIV S ØDBEHR

Lederteam
liv@icej.no

Bernt A. Torgussen, stab

BERNT A TORGUSSEN

Lederteam / Menighetskoordinator
bernt@icej.no

Roar Sørensen stab

ROAR SØRENSEN

Kommunikator / Reiseleder
roar@icej.no

INTERNASJONAL STAB
ICEJ HOVEDKONTOR
No ICEJ Logo english full hvit

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem,
Norsk Avdeling
Pb 33, 3167 Åsgårdstrand
Tlf: 62 57 33 33 (Telefontid man-fred. 09.00-15.00)
E-post: post@icej.no

