Siden 1980 har IKAJ vært en utstrakt hånd til Israel og det jødiske folk, på vegne av kristne over hele verden. Med avdelinger i 90 land og over 9000 medlemmer i Norge, gjør vi en forskjell! Stå med oss i arbeidet og bli informert, bli medlem eller fast giver.

Jeremia 3,10 
«Hør Herrens Ord, dere folkeslag, og forkynn det for fjerne kyster og si: Han som spredte Israel, skal samle ham, og Han skal vokte ham slik en hyrde vokter sin flokk.»
 HJELPER JØDER HJEM Fra 1980 og frem til i dag har IKAJ hjulpet nærmere 193.000 jøder fra alle verdens hjørner hjem til Israel. Våre støttepartnere har gjort dette mulig. IKAJ har et nært samarbeid med Jewish Agency.  SOSIALT HJELPEARBEID Hvert år når IKAJs hjelpearbeid mange tusen israelere gjennom en rekke prosjekter og samarbeidspartnere. Arbeidet har særlig søkelys på følgende områder:

- Holocaustoverlevende gjennom Haifa Home. Om lag 30 prosent av de anslagsvis 150 000–160 000 holocaust overlevende i Israel lever under fattigdomsgrensen. 
- Fattige familier, foreldreløse barn og sårbare ungdommer.
 - Israel i krise, inkludert renovering og donasjon av flere hundre tilfluktsrom.
- Traumebehandling etter 7. oktober massakren.
- Gjenoppbygging av fem kibbutzer langs grensen til Gaza. Romerne 15,27 
«For dersom hedningefolkene har fått del i deres åndelige goder, da er det også deres plikt å tjene dem med de materielle goder.»  

Våre midler fordeles ut fra befolkningssammensetningen, der om lag 80 prosent går til jøder og 20 prosent gå til minoriteter såsom kristne, muslimer, arabere, druser med flere. UNDERVISER KIRKEN  Kirkehistoriens mørkeste kapittel er vår behandling av det jødiske folk gjennom nærmere 2000 år. Gjennom erstatningsteologien ble kirken åpnet for antisemittisme og jødehat. I vår tid ser vi en global oppvåkning blant kristne på tvers av kirkesamfunn og sammenhenger. Det vokser frem en erkjennelse av at vi står i gjeld til det folket som har gitt oss frelsen og Guds Ord.
  
IKAJ betjener kristne gjennom å undervise hva Bibelen sier om Israel og det jødiske folk. Vi tror ikke at Israel bare er et tema for spesielt interesserte, men at denne nasjonen angår alle menigheter og alle kristne.  Rom 10,17
«Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds Ord.»
 TALER ISRAELS SAK  - Vi følger utviklingen i Israel og Midtøsten tett for å gi deg som leser og seer best mulig forståelse av situasjonen.
 - Vi ser på våre mediers dekning av konflikten og gjør mediekritiske analyser. 
- Vi følger særlig med på utvikling av antisemittisme i Norge, Europa og resten av verden. 
- Vi engasjerer oss i viktig informasjonsarbeid for å tale Israels sak i det offentlige rom.
 - IKAJ har avdelinger i 90 nasjoner og er på ulike måter inne i 170 nasjoner.  

Jesaja 62,1 
«For Sions skyld vil Jeg ikke tie, for Jerusalems skyld vil Jeg ikke være stille, før hennes rettferdighet går fram som en stråleglans og hennes frelse som en brennende fakkel.»   arrow_upward arrow_downward
Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem,
Norsk Avdeling
Pb 33, 3167 Åsgårdstrand
Tlf: 62 57 33 33 (Telefontid man-fred. 09.00-15.00)
E-post: post@icej.no

No ICEJ Logo english full hvit
STAB - LOGG INN

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem,
Norsk Avdeling
Pb 33, 3167 Åsgårdstrand
Tlf: 62 57 33 33 (Telefontid man-fred. 09.00-15.00)
E-post: post@icej.no

