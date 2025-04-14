IDF slår ned på voldspåvirkning på Vestbredden
IDF har intensivert arbeidet mot det de omtaler som oppfordringer til vold og radikalisering på Vestbredden i forbindelse med starten av Ramadan. Ifølge israelske kilder har 17 sentrale personer blitt arrestert de siste to ukene, og over...
MEST LEST
Hamas skjulte våpen i ambulanser og UNRWA-hjelp
Hamas-operatører har gjentatte ganger brukt utrykningskjøretøy i Gaza til å frakte våpen fra et sykehus til en skole, opplyste IDF...Les merDetails
Hamas-tilknyttet organisasjon trener aktivister til å forme Israel-dekningen på Wikipedia
En organisasjon med dokumenterte bånd til Hamas trener nå unge personer i Gaza til å redigere Wikipedia-sider om krigen mellom...Les merDetails
Israel: Hamas kan avgi kontrollen, men styre i praksis
Israel mener Hamas snart kan overføre det formelle ansvaret for styringen av Gazastripen til en ny palestinsk teknokratkomité. Ifølge israelske...Les merDetails
Abbas-regimet betalte 3 mrd. til terrorister
Den palestinske selvstyremyndigheten (PA) har i en årrekke drevet med villedning og gitt inntrykk av at den har stanset sitt...Les merDetails
Sammenstøt under protester mot Herzogs besøk i Australia
Tusenvis av mennesker demonstrerte mandag i Australia i forbindelse med besøket til Israels president Isaac Herzog. I Sydney oppsto det...Les merDetails
Rafael-sjefen: Israel står rustet mot trusler fra Iran
Rafael-styreleder Yuval Steinitz sier at Israels luftforsvar er «godt til svært godt» rustet i møte med økt spenning med Iran....Les merDetails
Over 800 alvorlige antisemittiske hendelser rapportert i 2025 – 21 jøder drept
En foreløpig rapport fra Israels departement for diasporaanliggender og bekjempelse av antisemittisme viser en kraftig økning i antisemittisme globalt i...Les merDetails
PA-grunnlov utelater jødisk tilknytning til Jerusalem og forankrer sharia
Den palestinske selvstyremyndigheten (PA) har offentliggjort et utkast til ny grunnlov for en fremtidig palestinsk stat. Dokumentet vekker oppsikt ved...Les merDetails
KOMMENTAR
Hamas sulter barn i Gaza
Skrevet av: Bassem Eid Hamas har lagret bokstavelig talt tonn av morsmelkerstatning i bevoktede anlegg for å hindre at den...Les merDetails
IKAJ har politianmeldt Fredrik Græsvik
Innholdet i anmeldelsen er gjengitt lenger ned i denne kommentarartikkelen. Allerede i 2012 advarte OSSE mot de sterke antiisraelske holdningene...Les merDetails
IKAJs uttalelse om farene og svakhetene ved å anerkjenne en palestinsk stat
Først og fremst har det hindret den nylige fremgangen mot en våpenhvile og en avtale om gisselutveksling i Gaza, ettersom...Les merDetails
Sult i Gaza – hvem har ansvaret?
Skrevet av: Ingrid Elisabeth Rukan Hamas, som styrer Gaza, bærer et tungt ansvar for den humanitære krisen. Organisasjonen nekter å...Les merDetails
Et forsvar for kristen sionisme
I lys av debatten angående kristen sionisme i Norge og Sverige de siste ukene, er det viktig å svare på...Les merDetails
