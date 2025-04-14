No ICEJ Logo english full
2IKAJ NYHETER logo
Last inn mer

Følg oss på Instagram

MEST LEST

Last inn mer

KOMMENTAR

Last inn mer
No ICEJ Logo english full hvit

STAB – Logg inn

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem,
Norsk Avdeling
Pb 33, 3167 Åsgårdstrand
Tlf: 62 57 33 33 (Telefontid man-fred. 09.00-15.00)
E-post: post@icej.no

Copyright © 2026 ICEJ Norge All rights reserved

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00