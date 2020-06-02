GI EN GAVE
fredag, februar 20, 2026
Bli med i global bønn for Israel hver dag kl 15.30-16.30.
Bønnetjeneste for Israel februar 2026

«Trøst, trøst mitt folk! sier deres Gud.»

‭‭Jesaja‬ ‭40‬:‭1‬ ‭NB‬‬

BE FOR BARN OG UNGE I ISRAEL 

«Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg i all din ferd.»

‭‭Josva‬ ‭1‬:‭9‬ ‭BIBEL1978‬‬

«Når dere kaller på meg og kommer til meg med deres bønner, vil jeg høre på dere. Når dere søker meg, skal dere finne meg. Ja, søker dere meg av et helt hjerte,»

‭‭Jeremia‬ ‭29‬:‭12‬-‭13‬ ‭BIBEL1978‬‬

      ⁃     Evangeliet om Jesus blir forkynt

      ⁃     Trygghet og vern

      ⁃     Bønner blir besvart

      ⁃     Håp for fremtiden

      ⁃     Be for jøder, arabere og alle folkegrupper bosatt i Israel

BE FOR LANDENE OG INNBYGGERNE I MIDTØSTEN 

«For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.»

‭‭Johannes‬ ‭3‬:‭16‬-‭17‬ ‭NB‬‬

«Alt Guds ord er rent. Han er et skjold for dem som tar sin tilflukt til ham.»

‭‭Salomos Ordspråk‬ ‭30‬:‭5‬ ‭NB‬‬

      ⁃     Be spesielt for situasjonen i Iran. FRIHET fra undertrykkelse

      ⁃     Evangeliet forkynnes

      ⁃     Ordet om Jesus Messias åpenbares

      ⁃     Beskyttelse rundt Israels grenser. Vern mot angrep

MISJON/MENIGHET/ISRAELSARBEID

«Om én blir overvunnet, kan to holde stand. En tretvinnet tråd ryker ikke så fort.»

‭‭Forkynneren‬ ‭4‬:‭12‬ ‭BIBEL2011‬‬

«Ved ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet.»

‭‭Efeserne‬ ‭4‬:‭16‬ ‭NB‬‬

      ⁃     Evangeliet forkynnes til unådde folkeslag

      ⁃     Jødene kommer hjem til sitt land

      ⁃     Menighetene står sammen i enhet for Guds rikes fremgang

      ⁃     Fruktbart samarbeid mellom menighetene i Norge og  Israelsvennlige organisasjoner som IKAJ

«Be om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker deg!»

‭‭Salmene‬ ‭122‬:‭6‬ ‭NB‬‬

