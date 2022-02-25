GI EN GAVE
Folke

Israels ambassadør Alon Roth: Vi takker ambassadøren som avslutter sin tjeneste i Norge til sommeren. 

Hananya Naftali: Følges av hundretusener på sosiale medier. 

Yoseph Haddad: en av de fremste arabiske stemmene for Israel. 

Trygve Brekke: leder av Norsk-Israelsk Handelskammer, Stavanger avd. 

Sten Sørensen: pastor og kristenleder.

Ragnar Hatlem: jurist og forfatter.

Martin Gellein: IKAJ nyhetsredaktør.

Finn Jarle Sæle: IKAJ sjefredaktør Et Ord fra Jerusalem / Norge IDAG.

Martelita Johannessen: masteravhandling om Abbas og PLOs charter.

