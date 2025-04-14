ARRANGEMENTER

En konferanse i samarbeid med lokale menigheter og IKAJ.
Gjennom en helg skreddersydd for deres menigheter setter vi søkelys på de mest relevante spørsmålene rundt Israel – hva Bibelen sier om Israel og det jødiske folk, samt dagens situasjon. Som kristne er vi kalt til å stå med jødene og Israel, og det er avgjørende at vi har saklig kunnskap om det som skjer i Midtøsten og i og rundt Israel. I løpet av disse dagene vil du som leder og dine menighetsmedlemmer til å få både undervisning, inspirasjon og konkret hjelp i å kunne forstå hva som skjer og redskap til selv å tale det jødiske folkets sak.
Er du interessert i å ha konferanse i din menighet ta kontakt med bernt@icej.no for mer informasjon.
Pinsekirken Tabernaklet Bergen
Pastor Benjamin Jensen
«Pinsekirken Tabernaklet Bergen hadde gleden av å få arrangere
Regional Konferanse med fokus på Israel sammen med IKAJ Norge. Ofte har Israelsmøter og Israelskonferanser vært samlinger som bare har appellert til et «voksent publikum». IKAJ var veldig bevisste på dette i planleggingen konferansen og temaene ble lagt opp slik at det fanget alle generasjoners oppmerksomhet.
Konferansen startet med pastor- og lederlunsj med temaene; Situasjonen etter 7. oktober – Israels kamp – Hvordan innlemme Israel i menighetens arbeid på en sunn måte? – Israelsarbeid sett fra en pastorens synsvinkel – Medias håndtering av nyheter fra Israel -Praktiske tips til å skrive en artikkel eller en tale – Q&A – og presentasjon av materiale til bruk i menigheten.
Ungdomsmøtet med tema «Hva er greia med Israel?» og lovsangsteam med Marius Wigardt (IKAJ), gav flere av våre ungdommer en «aha opplevelser» i forhold til hva de har hørt på skole og i media. «Utrolig spennende», var det mange som sa etterpå.
Minibibelskolen «Forstå Israel» (IKAJs eget undervisningsopplegg) ble en positiv opplevelse med ca. 100 deltagere lørdag formiddag.
Søndag deltok IKAJ-teamet på Gudstjenester i tre av byens menigheter. Vi i Pinsekirken Tabernaklet Bergen vil varmt anbefalt en slik konferanse i din region! Dette er noe som satte spor i både unge, voksne og eldre i vår, og andre av byens menigheter.»
Tormod Røyland
Hovedpastor i Karismakirken, Stavanger
Tilknyttet pinsebevegelsen i Norge
“Mange menighetsledere og pastorer, som meg selv går med en indre overbevisning og ønske om mer kunnskap og bevisstgjøring rundt Bibelens Israel og folkets frelseshistoriske betydning i kirken. Men så kan mange av oss kjenne på mangel på innsikt, og dessuten føle på den massive utfordringen det er å nå frem i menigheten med budskapet på en aktuelt og balansert måte. Når Israel i tillegg har en skygge av krig og konflikt med seg, så er det forståelig at mange kirkeledere vegrer seg fra å ta i tema.
Det er kanskje radikalt å si, men ved å ikke undervise om Israel, mener jeg vi blir medskyldige i at menigheten får grunne åndelige røtter. For Israels folk og land har en stor rolle i frelseshistorien og i evangeliet. For det andre må vi ta et dagsaktuelt ansvar for at antisemittiske holdninger eller annen rasisme ikke skal få innpass i neste generasjon.
Det fantastiske er at det finnes hjelp å få! Jeg anbefaler IKAJs forkynnere. De hjalp oss! Og vi hadde et flott samarbeid med IKAJ om en temahelg i kirken vår. IKAJ’s ambassadører forstår konteksten vi står i som kirker, og formidler kunnskap og åndelige sannheter på en innsiktsfullt, balansert og tilgjengelig måte.”
Bli med i global bønn for Israel hver tirsdag kl 14.00-15.00.
For å bli med klikk på linken her: https://on.icej.org/RCPanelist
Bønnetjeneste for Israel april 2026
«Trøst, trøst mitt folk! sier deres Gud.»
Jesaja 40:1 NB
JESUS – VEIEN, SANNHETEN OG LIVET
«På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal ta bort all ugudelighet fra Jakob,»
Romerne 11:26 BIBEL1978
«Rop med fryd, Sions datter! Rop høyt, Jerusalems datter! Se, din konge* kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse, ydmyk er han og rir på et esel, på den unge eselfolen.»
Sakarja 9:9 NB
Be om vekkelse i Israel og Midtøsten
Evangeliet forkynt – misjonærer sendt ut
Yeshua – Messias
Fredsfyrsten
Nåde og sannhet berøre hjertene
PAKT- GUDS LØFTER TIL ISRAEL
«Jeg vil ikke mer skjule mitt åsyn for dem, for jeg vil utgyte min Ånd over Israels hus, sier Herren Herren.»
Esekiel 39:29 NB
«Herren velsigne deg og bevare deg! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.»
4 Mosebok 6:24, 26-27 NB
Be velsignelse over Israel og det jødiske folk
Paktens løfter står fast
Be for barn og unge i Israel
Be om fred for Jerusalem
Herren er rettferdig på alle sine veier, trofast i alt han gjør(salme 145:17)
GUDS EIENDOMSFOLK
«For et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk.»
5 Mosebok 7:6 NB
«Vokt meg som din øyensten! Skjul meg under dine vingers skygge for de ugudelige som ødelegger meg, mine dødsfiender, som omringer meg.»
Salmene 17:8-9 NB
Beskyttelse
Vern
Trøst
Trygghet
Shalom – Guds fred