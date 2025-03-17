31. mai–08. september

På nytt trues jødene slik vi leser i Esters bok i Bibelen. Vi reiser oss og går i forbønn på samme måte som Ester gjorde for sitt folk. Vi ber om seier og utfrielse. Ester og det jødiske folket fikk bønnesvar og holdt gledesfesten PURIM! En feiring med lys og glede, fryd og herlighet. Måtte det samme skje i vår tid.

Vår daglige bønn:

1. Vi ber om en STATSMINISTER som tydelig står sammen med det jødiske folket i Norge, og som aktivt bekjemper antisemittisme og hat i alle former. Vi ber om en leder som ikke bare tar avstand fra jødefiendtlighet, men som går i front for en bred solidaritetsbølge med vår kjære, lille jødiske minoritet. Vi ber om at Norge får en statsminister som viser handlekraft, mot og medmenneskelighet i denne viktige kampen. 2. Vi ber om en UTENRIKSMINISTER som aktivt og målrettet arbeider for Israels rett til trygghet og selvforsvar mot krefter som ønsker dets utslettelse. Vi ber om en utenriksminister som stopper støtte til aktører som angriper Israel, enten direkte eller indirekte. En slik tilnærming vil ikke bare styrke Israels sikkerhet, men også bidra til varig fred og stabilitet for alle folkegrupper i regionen.

15 felles bønnemøter

Hver mandag kl. 19.00 er du invitert til felles bønnemøter på en digital plattform. Oppstarten er mandag 02. juni og det hele avsluttes på valgdagen 08. september.