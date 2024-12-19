Gjennom nesten 2000 år har erstatningsteologi og antisemittisme preget kirkens holdninger og forståelse om Israel og derfor har det i vår teologi blitt et dypt tomrom. Denne boken er skrevet for å møte dagens utfordring: Å gjenoppdage og forstå Israels unike rolle i Guds store frelsesplan. Boken er skrevet i et lett og tilgjengelig språk. Boken har bibelsk forankring og vil gi deg innsikt og perspektiver som kan forvandle hvordan du forstår Bibelen. Boken egner seg godt for husgrupper og bibelgrupper.