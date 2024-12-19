GI EN GAVE
BLI MEDLEM
fredag, februar 20, 2026
Banner ny bok
M banner ny bok

Gjennom nesten 2000 år har erstatningsteologi og antisemittisme preget kirkens holdninger og forståelse om Israel og derfor har det i vår teologi blitt et dypt tomrom. Denne boken er skrevet for å møte dagens utfordring: Å gjenoppdage og forstå Israels unike rolle i Guds store frelsesplan. Boken er skrevet i et lett og tilgjengelig språk. Boken har bibelsk forankring og vil gi deg innsikt og perspektiver som kan forvandle hvordan du forstår Bibelen. Boken egner seg godt for husgrupper og bibelgrupper.

Bok kopi

Denne boka er enestående i norsk sammenheng. Dag Øyvind Juliussen leverer en balansert og bibelforankret teologi om Israel, der han tydelig tar avstand fra erstatningsteologi, samtidig som han unngår en usunn romantisering av Israel og det jødiske folket. Boka formidler komplekse teologiske temaer på en forståelig måte, slik at både lekfolk og fagpersoner kan få verdifull innsikt. Jeg anbefaler denne boka varmt til alle som ønsker en dypere forståelse av Bibelens budskap om Israel.

DAVID AANJE
Pastor, medlem av lederrådet i Pinsebevegelsen,
og høyskolelektor for Høyskolen for Ledelse og Teologi

Dag Øyvind Juliussen er en av Norges fremste formidlere av «den røde tråden» i Bibelen, hvor han særlig evner å utlegge jødefolkets rolle i et historisk, teologisk og dagsaktuelt perspektiv. Jeg har selv hatt stort personlig utbytte av hans undervisning og håper mange i Norge vil lese denne boken

ANDREAS NORDLI
Leder for Ungdom i Oppdrag

Bok video

BESTILL BOKEN

KONTAKT
Tlf. 62 57 33 33, e-post: post@icej.no

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00